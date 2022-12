Plus de trois décennies chez le même employeur, dont 14 ans comme CIO: ce n'est pas donné à tout le monde. Philippe Van Belle - notre tout nouveau CIO of the Year - mise sur le long terme.

Ces dernières années - et certainement depuis la pandémie -, le CIO a vu son rôle passer de plus en plus d'un partenaire avec lequel le métier collabore à celui de leader stratégique qui gère la numérisation de son entreprise. Les CIO modernes ne se contentent plus désormais de privilégier la transformation numérique pour s'ouvrir à la transformation du métier. Pour le CIO of the Year 2022 - désormais à sa 15e édition -, la rédaction de Data News a mis en avant 3 CIO ayant reçu un mandat clair de poursuivre la modernisation, la numérisation et l'optimisation de leur organisation. Avec l'innovation comme axe majeur également, outre le fait que ces 3 CIO ont réussi ces dernières années à consolider à la fois la technologie, les plateformes et les applications, tout en posant des choix clairs pour l'avenir. Les 3 nommés démontrent que leur vision à long terme en matière de numérisation et d'IT peut se révéler rentable dans leur organisation.

Après un vote public par les lecteurs de Data News et une présentation personnelle devant un jury indépendant de professionnels, Philippe Van Belle a été déclaré vainqueur. Le Chief Information & Technology Officer d'AG Insurance l'a emporté face à Chris Borremans (Chief Information Officer de Komatsu Europe International) et Nicolas Van Kerschaver (Chief Information & Digital Officer de Liantis) qui ont également reçu les félicitations du jury. Avec ce titre de CIO of the Year, Data News entend récompenser un CIO pour ses réalisations, sa vision stratégique, ses qualités de leadership et sa personnalité. Il ou elle est parvenu/e à aligner l'IT sur la stratégie métier, à positionner l'IT comme un moteur de nouvelles activités et à contribuer à la mise en place ou à l'accélération de la transformation numérique dans l'organisation.

Philippe Van Belle a réussi à convaincre le jury d'une vision à long terme claire, d'une capacité de persévérance ainsi que d'un style de leadership et d'une personnalité hors du commun. La réussite du projet de replatforming a été un travail de titan qui a bénéficié d'un retentissement international et a démontré que l'aversion au risque ne figurait manifestement pas dans son vocabulaire. Par ailleurs, le jury n'a également eu que des éloges pour la carrière de Van Belle.

Hall of Fame 2008: Freddy Van den Wyngaert (Agfa) 2009: Chris De Backer (TomTom) 2010: Daniel Lebeau (GSK) 2011: Sabine Everaet (Coca-Cola Europe) 2012: Luc Verbist (De Persgroep) 2013: Cécile Gonfroid (RTBF) 2014: Veerle Lozie (Melexis) 2015: Peter Bal (Wabco) 2016: Herman De Prins (UCB) 2017: Bjorn Van Reet (Kinepolis Group) 2018: Erwin Verstraelen (Port of Antwerp) 2019: Filip Michiels (TUI) 2020: Guido Lemeire (NMBS) 2021: Elke Laeremans (Torfs) 2022: Philippe Van Belle (AG Insurance)

Ces dernières années - et certainement depuis la pandémie -, le CIO a vu son rôle passer de plus en plus d'un partenaire avec lequel le métier collabore à celui de leader stratégique qui gère la numérisation de son entreprise. Les CIO modernes ne se contentent plus désormais de privilégier la transformation numérique pour s'ouvrir à la transformation du métier. Pour le CIO of the Year 2022 - désormais à sa 15e édition -, la rédaction de Data News a mis en avant 3 CIO ayant reçu un mandat clair de poursuivre la modernisation, la numérisation et l'optimisation de leur organisation. Avec l'innovation comme axe majeur également, outre le fait que ces 3 CIO ont réussi ces dernières années à consolider à la fois la technologie, les plateformes et les applications, tout en posant des choix clairs pour l'avenir. Les 3 nommés démontrent que leur vision à long terme en matière de numérisation et d'IT peut se révéler rentable dans leur organisation. Après un vote public par les lecteurs de Data News et une présentation personnelle devant un jury indépendant de professionnels, Philippe Van Belle a été déclaré vainqueur. Le Chief Information & Technology Officer d'AG Insurance l'a emporté face à Chris Borremans (Chief Information Officer de Komatsu Europe International) et Nicolas Van Kerschaver (Chief Information & Digital Officer de Liantis) qui ont également reçu les félicitations du jury. Avec ce titre de CIO of the Year, Data News entend récompenser un CIO pour ses réalisations, sa vision stratégique, ses qualités de leadership et sa personnalité. Il ou elle est parvenu/e à aligner l'IT sur la stratégie métier, à positionner l'IT comme un moteur de nouvelles activités et à contribuer à la mise en place ou à l'accélération de la transformation numérique dans l'organisation. Philippe Van Belle a réussi à convaincre le jury d'une vision à long terme claire, d'une capacité de persévérance ainsi que d'un style de leadership et d'une personnalité hors du commun. La réussite du projet de replatforming a été un travail de titan qui a bénéficié d'un retentissement international et a démontré que l'aversion au risque ne figurait manifestement pas dans son vocabulaire. Par ailleurs, le jury n'a également eu que des éloges pour la carrière de Van Belle.