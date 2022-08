Entité du groupe Cegeka depuis 2009, la société de services informatiques liégeoise NSI a réussi à conserver une grande autonomie tout en capitalisant sur les atouts de sa maison-mère.

NSI (Nouvelles Solutions Informatiques) voit le jour en 1993 à la suite d'un management buy-out des employés de la filiale liégeoise de CSC. " L'entreprise a conservé en grande partie la clientèle existante, notamment pour supporter le logiciel comptable maison, tout en investissant à l'époque dans de nouvelles technologies comme le client/serveur ou PowerBuilder ", précise Manuel Pallage, entré chez NSI début 2010 comme directeur général et désormais CEO.

...

NSI (Nouvelles Solutions Informatiques) voit le jour en 1993 à la suite d'un management buy-out des employés de la filiale liégeoise de CSC. " L'entreprise a conservé en grande partie la clientèle existante, notamment pour supporter le logiciel comptable maison, tout en investissant à l'époque dans de nouvelles technologies comme le client/serveur ou PowerBuilder ", précise Manuel Pallage, entré chez NSI début 2010 comme directeur général et désormais CEO. Progressivement, l'entreprise grandit et dessert à la fois le secteur public et les grands comptes. En 2006, NSI fusionne avec Nasca, surtout présente dans le secteur privé et qui emploie quelque 120 collaborateurs. " Cela nous permet, toujours aujourd'hui, d'avoir un bel équilibre 50/50 entre secteurs public et privé, et donc des garanties en cas de fluctuation de l'un ou l'autre marché ", ajoute Manuel Pallage. Le succès de NSI, c'est le talent de ses collaborateurs et une culture d'entreprise unique. " En 2009, le prestataire belge de services IT Cegeka prend une participation de 67% dans NSI et apporte un nouvel élan à la société. Ainsi, une nouvelle direction est mise en place et plusieurs acquisi- tions sont réalisées au fil des années: Multidata en 2011, Amster en 2012, Open Belgium et Pixelixir en 2017, et Rime-IT en 2021. " Ces acquisitions nous ont permis de nous renforcer dans l'un ou l'autre de nos métiers et/ou d'étendre notre couverture géographique. Nous attachons beaucoup d'importance à l'alignement des cultures d'entreprise, ce qui nous permet de conserver l'essentiel des équipes ", fait remarquer Manuel Pallage. " Cette taille [NSI employait fin 2021 plus de 1.000 personnes, NDLR] nous permet de gagner des marchés plus importants et d'investir dans de nouvelles solutions. Le talent et l'engagement de nos collaborateurs sont incroyables. Il y a encore chez NSI une trop grande pudeur par rapport aux beaux projets que nous réalisons, " ajoute le CEO. Désormais, la société réalise un chiffre d'affaires de 109,5 mil- lions ? pour un effectif de plus de 1.000 collaborateurs - 1/3 'seulement' provenant d'acquisitions. Avec, il faut le souligner, près de 30% de femmes - " Contre moins de 5% en 2010 ", note le CEO. NSI est spécialisée en développements applicatifs (avec deux factories, l'une Java, l'autre.Net, sans aucun développeur hors de Belgique), en ERP (solutions Microsoft majoritairement avec aussi un récent accord avec la Belge Odoo pour offrir l'ERP aux très petites entreprises) et en solutions/infrastructure/cloud et de cybersécurité. Une activité de professional services complète l'offre. " Et tous nos pôles sont en croissance ", se félicite le CEO. Interrogé sur le rachat par le groupe belge Cegeka, Manuel Pallage - et son équipe - se disent avoir été séduits par le discours de Cegeka qui entendait faire de NSI un acteur majeur du marché francophone. " Ce sont des entrepreneurs qui nous challengent en permanence et nous poussent à croire en nos moyens. Ils ont une approche pragmatique et sont toujours disponibles. Et ils ont eu la clairvoyance de maintenir un management local qui a l'initiative et peut dérouler son plan d'affaires. J'ai un immense respect pour eux. " Evoquant le futur, le CEO de NSI se dit un grand fan de la 5G qui devrait donner une nouvelle dynamique aux entreprises au travers des réseaux privés mobiles. " Un partenariat avec Citymesh (filiale de Cegeka) nous permettra de développer les services applicatifs pour le traitement des montagnes de données provenant de la collecte de données en temps réel. " " Nous allons encore accélérer notre croissance pour viser 200 millions ? de chiffre d'affaires d'ici 4 ans, ce qui est jouable à mes yeux. " Cette croissance se réalisera en partie au Luxembourg où les effectifs devraient déjà atteindre quelque 300 collaborateurs fin 2023, tandis que les activités bruxelloises seront consolidées (grands comptes du secteur privé et fédéral). De même, la France devrait être abordée l'an prochain, au travers d'acquisitions, mais aussi au départ de l'implantation au Luxembourg. Autres chantiers: la transversalité de mouvement des personnes entre les métiers (favoriser le passage d'un pôle d'activité à un autre) de même que le développement de l'Académie NSI qui a permis la formation de 25 jeunes diplômés en 2021. " Nos différentes académies constitueront bientôt l'une de nos principales sources de recrutement. Ces jeunes sont encadrés par des profils plus expérimentés, ce qui facilite leur intégration ", conclut Manuel Pallage. NSI a procédé à quelque 180 recrutements en 2021. Pour Manuel Pallage, " certes, il est difficile de trouver des profils pointus avec 5 ou 10 ans d'expérience. Il y a clairement disette ou inflation ridicule des salaires si on s'arrête à cela. Mais nous avons pris le parti d'investir dans deux popula- tions: les tout jeunes diplômés qui bénéficient de nos académies ou d'un suivi de stage particulièrement efficace, et les personnes plus âgées, en reconversion de carrière ou de technologie. Cela nous permet de soutenir notre croissance. Les académies commencent bientôt. Il y en a 4 cette année, en ERP, Atlassian/Jira,.Net et Sharepoint. "