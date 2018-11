'Les gens veulent croire en quelque chose, surtout dans une période de transition'

Erwin Verstraelen est élu CIO of the Year 2018. Le CDIO de Port of Antwerp - " Officiellement, je suis 'chief digital information & innovation officer', mais je préfère laisser tomber le 'i' pour faciliter la prononciation " - n'est en fonction que depuis un an, mais a déjà accompli un parcours remarquable et déploie une stratégie ambitieuse. " J'ai désormais une idée précise de vers où nous allons et pourquoi. Cela donne confiance. "