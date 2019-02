La voiture électronique passe à la vitesse supérieure

Data News a testé 3 voitures électriques : la BMW I3, la Tesla Model X et la Jaguar I-PACE. La I3 est la plus petite et la moins chère du trio, avec un prix de base de 40.650 ?. Son autonomie est également la plus réduite (un peu moins de 260 km) et est d'ailleurs qualifiée par BMW de (deuxième) 'voiture citadine'. Pour sa part, la Tesla Model X est proposée à un prix de base de 99.630 ? et est la plus chère des 3. Ce SUV offrant jusqu'à 7 places avec une autonomie de 417 km (75D), laquelle peut atteindre 565 km avec une batterie 100D. Enfin, la Jaguar I-PACE est également un SUV de 5 places commercialisée à partir de 79.380 ?. Cette voiture possède une autonomie allant jusqu'à 470 km.

