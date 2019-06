La simplicité du cloud pour inciter les développeurs à choisir Google

Pieterjan Vanleemputten Rédacteur de Data News

Google est le n° 3 en infrastructure cloud et reste loin derrière le leader du marché, Amazon. L'entreprise entend réduire son retard en proposant de nouvelles technologies ainsi que davantage d'intégration et d'outils susceptibles d'être déployés tant sur-site que chez Google ou encore dans les clouds d'Azure et d'AWS.

"C'est write once, run anywhere", dit Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. © .

Google Cloud Next est la conférence où Google dévoile tout ce qu'elle propose et envisage d'annoncer sur sa plateforme cloud. Un salon destiné tant aux clients qu'aux partenaires, parmi lesquels la belge ML6 et la belgo-néerlandaise g-company.

