La sauvegarde est une opération indispensable que l'on espère ne jamais devoir utiliser. A moins de l'utiliser pour d'autres processus organisationnels. Telle est la voie empruntée par l'éditeur de logiciels Veeam.

Aqui s'adresser, en tant que spécialiste de la sauvegarde, pour vendre son produit alors que toute entreprise utilise déjà cette solution sous une forme ou une autre ? La question peut sembler rhétorique, mais plusieurs fournisseurs continuent néanmoins à se développer dans ce domaine. Ainsi, le spécialiste de la sauvegarde Veeam Software vient de franchir la barre de 1 milliard $ de chiffre d'affaires, une étape certes symbolique, mais que son cofondateur Ratmir Timashev annonçait déjà en 2013. Sur ce marché de la sauvegarde, Veeam occupe la 3e position, derrière Dell EMC, alors que le leader du marché est Veritas. " Mais leur part de marché régresse depuis 13 années consécutives ", insiste Dave Russell, ex-analyste chez Gartner et désormais actif chez Veeam. Data News l'a rencontré à l'occasion de la récente conférence VeeamON. " Le logiciel de sauvegarde est souvent qualifié de 'commodité' et associé au matériel de stockage. Ce qui est totalement erroné à mon sens. C'est une 'commodité' dans le sens qu'il y a désormais un vaste choix de fournisseurs de qualité. Mais ce segment reste caractérisé par l'innovation. C'est ainsi que la sauvegarde est le meilleur remède contre les infections de type rançongiciel. Et les sauvegardes peuvent même contribuer à faciliter ou à accélérer la transformation numérique d'une entreprise ", estime ainsi Dave Russell.

...