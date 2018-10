L'art de se recycler

Patrick Coomans a fondé en 1991 4ALL NETWORKS, spécialisée en identité numérique et authentification. Son entreprise a opéré depuis 2006 comme sous-traitant d'UBIZEN, qui avait été rachetée deux ans auparavant par Cybertrust et qui devint Cybertrust Belgium en 2007. Cette même année, Verizon reprit Cybertrust et en avril 2011, c'est 4ALL Networks qui fut également absorbée par le géant télécom américain.

