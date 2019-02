Interview: Le gestionnaire de données du réseau routier

Jan Cools, CEO de Be-Mobile, est clairement avare d'interviews. " Il n'y a pas besoin que nous soyons connus dans le B2C puisque nos clients sont surtout des gestionnaires de voiries et des ingénieurs ", estime-t-il. Pourtant, en tant que Belge qui circule, vous avez sans doute de fortes chances d'entrer régulièrement en contact avec cette entreprise. L'exemple le plus connu est l'appli de parking 411 et le planificateur de trajet Slimnaarantwerpen.be. A Hasselt, Be-Mobile a déployé un système dynamique portant sur les places de parking libres, tandis qu'aux Pays-Bas, l'appli Flitsmeister, le pendant de Coyote ou Waze, compte pas moins de 1,45 million d'utilisateurs.

