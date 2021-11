Outre le prix du CIO of the Year, des récompenses sont à nouveau attribuées aux projets ICT de l'année. Celles-ci vont à Vaccinnet+ d'Opgroeien.be et à Deskalot de Partena.

Les projets ICT et les projets numériques couronnent des projets qui ont été finalisés avec succès et qui se révèlent innovants tant dans la technologie utilisée que dans l'approche stratégique: telle était cette année encore l'ambition du concours ICT/Digital Project of the Year. Le concours était ouvert au secteur tant privé que public ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises.

L'accent était mis sur l'innovation, à savoir des projets qui, grâce au recours intelligent à la technologie numérique, apportent une véritable valeur ajoutée à l'entreprise ou à l'organisation qui l'ont déployée. La taille de l'entreprise et le périmètre du projet n'étaient pas en soi déterminants. Ainsi, de petites applications intelligentes et innovantes avaient autant de chances de l'emporter que de gros projets coûteux. L'important, c'était la valeur ajoutée démontrable et réalisée que pouvait générer le projet.

Deux lauréats

Parmi les dossiers soumis, la rédaction de Data News a sélectionné 7 projets. Les 'project owners' avaient été invités lors d'une présentation en virtuel d'exposer leur projet à notre jury. Finalement, Vaccinnet+ (secteur public) et Deskalot (secteur privé) ont remporté le prix. Vaccinnet+ est une extension du Vaccinnet flamand pour en faire le système de vaccination et d'enregistrement ainsi que la base de données pour l'ensemble de la Belgique: un projet limité mais surtout mené au pas de charge qui se révélait nécessaire pour soutenir la campagne de vaccination nationale contre le Covid-19.

Deskalot, le lauréat dans la catégorie 'secteur privé', s'inscrit aussi parfaitement dans l'actualité des mois écoulés puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle plateforme en ligne entièrement développée en interne par Partena Professional pour permettre aux personnes et aux organisations disposant d'un espace de travail disponible de le louer. Vous lirez dans les pages suivantes le détail des projets récompensés.

Qui siège au sein du jury? Le jury se compose de récents vainqueurs du CIO of the Year, de présidents de groupes d'utilisateurs et de personnalités du biotope ICT belge ainsi que d'universitaires ICT. Cette année, le jury s'est réuni en 'virtuel'. Tous les membres du jury n'ont pu être présents lors de la réunion Zoom, certains s'étant fait remplacer par un suppléant. Le vote s'est fait en numérique et de manière totalement anonyme. Seuls les membres du jury ou leur représentant présent lors de la réunion du jury ont eu droit de vote. Voici les membres du jury: Georges Ataya (Solvay Brussels School), Els Bellens (Data News), Erik Cuypers (MIT Club), Steven De Haes (Antwerp Management School, remplacé par Danny Lauwers), Herman De Prins (CIO of the Year 2016), Guido Lemeire (CIO of the Year 2020), Jan De Schepper (ADM), Dirk Deschoolmeester (UGent), Luc Golvers (Clusib), Benoît Hucq (Agence du Numérique, n'a pu être présent), Danielle Jacobs (Beltug), Filip Michiels (CIO of the Year 2019), Daniel van den Hove (Cercle du Numérique, Solvay Brussels School), Martine Tempels (ICT Woman of the Year 2012), Bart Steukers (Agoria), Jacques Tiberghien (VUB), Marc Vael (SAI), Kristof Van der Stadt (Data News, président du jury), Bjorn Van Reet (CIO of the Year 2017), Koen Vandaele (CIONET Belgium), Egide Nzabonimana (Isaca), Erwin Verstraelen (CIO of the Year 2018), Karen Boers (BeCode, n'a pu être présente), Saskia Van Uffelen (Digital Champion Belgium) et Peter Vermeylen (CIOforum).

