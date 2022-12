Cette année, trois projets ont remporté le titre d' ICT/Digital Project of the Year. Outre le Port of Antwerp-Bruges et l'Antwerp Maritime Academy, Qreddi a conquis le jury.

Mettre à l'honneur des projets ICT et les projets numériques finalisés avec succès et qui soient innovants tant dans la technologie utilisée que dans l'approche métier: tel était cette année encore l'objectif du concours ICT/Digital Project of the Year. Le concours était accessible à toute organisation, tant privée que publique et quelle que soit sa taille.

L'accent était mis sur l'innovation, entendez des projets qui s'appuient sur l'utilisation intelligente de la technologie numérique et qui apportent une véritable valeur ajoutée à l'entreprise ou l'organisme. La taille de l'entreprise et l'ampleur du projet n'étaient pas en soi déterminants. De petites applis innovantes avaient ainsi autant de chances de l'emporter que des projets coûteux et de grande ampleur. En revanche, une valeur ajoutée tangible était prépondérante.

Deux grands vainqueurs...

Parmi les dossiers présentés, la rédaction de Data News a d'abord sélectionné 10 projets que les 'project owners' ont pu expliquer lors d'une présentation face au jury. Au terme de la procédure, le projet APICTA du Port of Antwerp-Bruges (catégorie Large) et le projet XR Lifeboat Learning de l'Antwerp Maritime Academy et delaware (catégorie Small) l'ont emporté.

APICA ou 'Advanced Port Information and Control Assistant' doit permettre aux collaborateurs du port d'être sensibilisés à l'environnement en sachant à tout moment ce qui se passe. Pour y parvenir, un 'jumeau numérique' du port consolide toute une série de projets de données numériques et de capteurs pour aider les utilisateurs. Erwin Verstraelen, CIO, a d'ailleurs été élu CIO of the Year 2018 pour la vision futuriste de ce projet. Ou pour reprendre les paroles d'un membre du jury: " Passionnant de voir qu'une telle vision se traduit 4 ans plus tard par des résultats concrets. "

Le deuxième prix est également attribué à un projet émanant d'Anvers. En effet, le XR Lifeboat Learning est un module de formation RV de l'Antwerp Maritime Academy. Le centre de formation du personnel maritime enseigne notamment aux élèves la manière d'exécuter différentes opéra- tions à bord en toute sécurité, dont la mise à l'eau relativement complexe du canot de sauvetage.

... et un 3e lauréat

Après délibération, le jury a décidé d'attribuer un troisième 'Prix Spécial du Jury' à Qreddi. Le projet de ce propriétaire d'un salon-lavoir a en effet décidé de développer sa propre solution de paiement sur la base de codes QR.

Vous retrouverez plus avant dans ce numéro le détail de ce projet ainsi que de celui des deux autres vainqueurs et des autres finalistes.

Qui siège au sein du jury? Le jury se compose de récents vainqueurs du CIO of the Year, de présidents de groupes d'utilisateurs et de personnalités du biotope ICT belge ainsi que d'universitaires ICT. Cette année, le jury s'est réuni de manière hybride. Tous les membres du jury n'ont pu être présents, certains s'étant fait remplacer par un suppléant. Le vote s'est fait en numérique et de manière totalement anonyme. Seuls les membres du jury ou leur représentant présent lors de la réunion du jury en présentiel ou en virtuel ont eu droit de vote. Tels étaient les membres du jury: Georges Ataya (Solvay Brussels School), Els Bellens (Data News), Karen Boers (BeCode), Stefan Bossuwé (IIBA Brussels Chapter), Erik Cuypers (MIT Club), Jan De Schepper (ADM), Dirk Deschoolmeester (UGent), Geert Goethals (CIONET Belgium), Luc Golvers (Clusib), Benoît Hucq (Digital Wallonia), Danielle Jacobs (Beltug), Elke Laeremans (CIO of the Year 2021), Guido Lemeire (CIO of the Year 2020), Egide Nzabonimana (Isaca Belgian Chapter), Marc Senterre (Cercle du Numérique), Bart Steukers (Agoria), Martine Tempels (ICT Woman of the Year 2012), Jacques Tiberghien (VUB), Marc Vael (SAI), Barbara Van Dyck (AMS), Daniel van den Hove (Cercle du Numérique), Kristof Van der Stadt (Data News), Saskia Van Uffelen (Digital Champion Belgium), Peter Vermeylen (CIOforum).

