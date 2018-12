Des milliers d'écoliers du primaire ont construit leur premier robot

WeGoSTEM est globalement la plus importante initiative STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) du Benelux. En effet, pas moins de 300 bénévoles ont assisté près de 5.000 enfants des 5e et 6e années du primaire à fabriquer un robot de dessin. Parmi ces bénévoles qui ont proposé les ateliers, on trouvait évidemment de nombreux informaticiens, mais aussi des sympathisants du monde économique au sens large, dont de nombreux chefs d'entreprise, commerciaux et employés administratifs. Cette année, l'équipe de Data News avait d'ailleurs répondu présent. Via 'She Goes ICT', un lien direct existe avec Data News. En effet, les fondements de WeGoSTEM ont été posés l'an dernier dans le ca- dre de la soirée de délibération du jury de 'She Goes ICT' par Valer...