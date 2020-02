Vous venez de le recevoir dans votre boîte aux lettres? Comme vous le constatez, Data News a désormais un look tout à fait différent. Le rédacteur en chef Kristof Van der Stadt vous explique le pourquoi du comment.

En 2007, un journaliste était pour la première fois désigné Marketeur de l'Année. Une erreur selon les uns, un signal clair que le rôle du journaliste évoluait, selon les autres. Certes, il est clair que la plupart des journalistes de 2020 ne sont pas devenus des marketeurs purs et durs, mais que les bons journalistes doivent savoir ce que veut leur lectorat et les sujets susceptibles de faire la différence.

Bref, les bons journalistes ont une idée de la manière de diffuser au mieux leurs informations pour en maximiser l'impact. Ils sentent parfaitement leur public et appréhendent mieux que quiconque l'importance des sujets et des secteurs qu'ils traitent. Ils ont le feeling de l'information, un feeling qu'ils peuvent ensuite partager avec d'autres. Sans intention sournoise, car c'est souvent le message de ces 'autres' qui vous intéresse en tant que lecteur.

Et ce sont précisément ces messages que nos journalistes - dont la qualité n'est plus à démontrer - continuent à diffuser en 2020. Donner la parole aux clients sur le succès de leur implémentation ou précisément les problèmes qu'ils auraient rencontrés. Aux fournisseurs pour préciser leur approche d'un marché ou d'un produit. Aux analystes qui partagent leurs chiffres ou dévoilent les tendances du secteur. Aux futurologues qui prédisent les évolutions technologiques. Aux start-up qui exposent leur projet. Sans oublier les exemples belges, qu'il s'agisse de réussites ou de retours d'expérience. Et avec une perspective internationale, tout en n'oubliant pas le caractère global de la technologie et de l'ICT.

C'est ce mélange d'articles que vous appréciez depuis plus de 40 ans déjà - et que nous continuerons à diffuser en 2020, le tout sous une toute nouvelle présentation. Et au-delà de la forme, le logo se veut également nouveau : l'ancien logo de Data News remonte en effet à 2002 déjà et méritait un coup de jeune. Le nouveau logo traduit le renouveau du style de Data News : direct, clair, professionnel, incisif et ciblé, avec au besoin une prise de position. Plus que jamais, le texte entend toucher sa cible, tant en version papier qu'en ligne. Le magazine est désormais centré sur un thème principal qui s'inspire des grandes tendances du monde ICT. Le magazine ouvre ses colonnes à des dossiers plus complets sur une thématique précise, tandis que l'actualité, les nouvelles et les prises de position trouveront leur place exclusivement sur le site Web et dans la lettre d'information quotidienne.

Data News se veut depuis plus de 40 ans déjà l'araignée sur la Toile belge. Mais il est temps d'ouvrir le Web. Data News entend s'adresser à tous les décideurs en technologie. En d'autres termes, nous ne ciblons plus seulement les départements ICT, mais aussi le responsable RH qui souhaite acheter une solution cloud pour sa paie, le CFO qui recherche un tableau de bord pour l'analyse de données, le responsable marketing qui s'est doté d'un outil de conversion dans le cloud et - bien évidemment aussi - le CEO qui est toujours plus impliqué dans la technologie.

L'impact de la technologie n'a jamais été aussi important. Une stratégie orientée vers l'avenir en matière technologique peut faire le succès de votre entreprise, mais peut aussi causer sa perte en cas de mauvais choix. Certes, Data News parle de technologie. Mais nous ne sommes pas une revue technologique. Data News s'intéresse surtout à l'impact (potentiel) de cette technologie. Afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions.

