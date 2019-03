Combien d'attaques 'state sponsored' recense-t-on vraiment ?

Les entreprises de sécurité l'affirment de longue date : à présent que tout est numérique, la cybercriminalité et le 'state sponsored hacking' ou l'espionnage spécialisé sont en hausse, ce qui nécessite de dégager des budgets et de la formation comparables à ceux du secteur public. Dans quelle mesure est-ce nécessaire et votre entreprise est-elle prête ?