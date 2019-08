La 5G laisse entrevoir une nouvelle génération de communications sans fil. Mais l'enthousiasme suscité n'est pas partagé par tous. Les critiques émises vis-à-vis des projets pilotes évoquent timidement le terme de 4,5G. Reste que notre pays attend toujours l'arrivée de la 5G.

"Les attentes en matière de 5G sont énormes, estime Ian Keene, VP Research chez Gartner à l'occasion de l'événement IT Spotlight de NetEvents à Barcelone. La 5G promet plus de bande passante et doit donc ouvrir la voie à la percée de l'IoT, sans la moindre latence par-dessus le marché. " La 5G est de 100 à 200 fois plus rapide que la 4G et supporte jusqu'à 20.000 Mbit/s. Reste que pour chacune de ces promesses, l'analyste peut citer une alternative. " Ainsi, vous pouvez adapter un réseau 4G existant afin d'en accroître la capacité. C'est techniquement possible pour éliminer la latence de la 4G. C'est d'ailleurs ce que Huawei a démontré récemment. Et qui attend vraiment la percée de l'IoT ? Pour ma part, l'effet de mode autour de la...