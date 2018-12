2018, l'année de la chute des cryptomonnaies

" Au cours de l'année écoulée, les monnaies virtuelles ont été davantage régulées, ce qui a eu un effet spectaculaire. En outre, on a constaté ces dernières semaines qu'il y avait des tensions entre les personnes derrière le bitcoin. Nous avons assisté à une scission vers le bitcoin cash, et maintenant vers le bitcoin SV. C'est un peu comme si l'on avait un euro flamand et un euro belge. Mais cette évolution suscite surtout des craintes. A tel point que ces divergences de vue au sein de la communauté ont entraîné dans...