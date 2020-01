LG a annoncé qu'elle allait utiliser Microsoft Azure et les services AI de Microsoft. Ce faisant, le géant électronique entend accélérer nettement l'innovation en matière de systèmes d'infos et de loisirs pour la voiture, de systèmes de gestion immobilière et dans d'autres secteurs B2B.

LG a fait cette annonce lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. L'entreprise sud-coréenne collabore depuis un an déjà avec Microsoft à la poursuite du développement de ses activités automobiles, plus spécifiquement dans le domaine des véhicules autonomes et des systèmes d'infos et de loisirs. Désormais, LG entend aussi se focaliser sur d'autres secteurs commerciaux.

A l'aide d'Azure, l'entreprise veut s'assurer de pouvoir gérer et contrôler de manière plus efficiente son système de Building Energy Control (BECON), alias HVAC (chauffage, ventilation et conditionnement d'air). LG est entre-temps aussi occupée à mettre au point le prochain système BECON, dans lequel Microsoft Azure Big Data et le nuage hybride seront déjà intégrés.

Pour la prochaine génération de voitures connectées, les deux entreprises embarqueront davantage webOS de LG et la Connected Vehicle Platform de Microsoft. Les systèmes d'infos et de loisirs de LG seront entre autres équipés des technologies d'assistance virtuelle tant de LG que de Microsoft, avec la possibilité pour les constructeurs automobiles d'incorporer leur propre assistant personnel, voire d'autres services encore.

