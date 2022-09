Unifiber, la co-entreprise créée il y a un an par Proximus et Eurofiber pour accélérer le déploiement de la fibre optique en Wallonie, a installé 1.000 kilomètres de fibre optique sur un objectif de plus de 10.000 km et 600.000 foyers connectés d'ici 2028, a-t-elle annoncé mardi.

Des travaux sont en cours dans 10 communes (Waterloo, Jodoigne, Saint-Ghislain, Morlanwelz, La Hulpe, Rixensart, Jemeppe-Sur-Sambre, Braine-L'Alleud, Courcelles et Dour) et les premiers clients raccordés cet été testent déjà le "réseau du futur", se réjouit Unifiber dans un communiqué. Unifiber a également démarré cet été les travaux dans certains quartiers sinistrés, à la suite des inondations de juillet 2021, de la commune de Verviers.

Unifiber souligne également avoir l'engagement de 60 communes wallonnes, ce qui représente 90% de son objectif de 600.000 foyers connectables en 2028. Ce déploiement de grande envergure représente un investissement d'un milliard d'euros.

Au rayon des moins bonnes nouvelles, Unifiber n'échappe pas à la pression sur le coût des salaires et des matières premières et à la pénurie de main-d'oeuvre La co-entreprise se plaint également d'"une certaine lourdeur administrative pour des travaux de cette envergure".

"Le contexte économique rend l'équation de plus en plus difficile. La Belgique est en retard par rapport aux pays voisins. Des entreprises, des indépendants perdent en compétitivité et en innovation par manque d'une infrastructure ultra rapide et stable. Nous avons créé Unifiber pour rendre connectable rapidement un maximum de foyers wallons à ce réseau du futur, le tout dans une enveloppe budgétaire fermée", explique le président du conseil d'administration d'Unifiber, Philippe Lemmens, cité dans un communiqué.

Contraint de trouver des solutions "créatives" pour satisfaire le plus de communes possible et avancer au plus vite, Unifiber a conclu des accords avec des gestionnaires de réseau de distribution pour déployer la fibre en aérien. C'est le cas à Saint-Ghislain avec Ores et à Huy avec Resa.

Des travaux sont en cours dans 10 communes (Waterloo, Jodoigne, Saint-Ghislain, Morlanwelz, La Hulpe, Rixensart, Jemeppe-Sur-Sambre, Braine-L'Alleud, Courcelles et Dour) et les premiers clients raccordés cet été testent déjà le "réseau du futur", se réjouit Unifiber dans un communiqué. Unifiber a également démarré cet été les travaux dans certains quartiers sinistrés, à la suite des inondations de juillet 2021, de la commune de Verviers.Unifiber souligne également avoir l'engagement de 60 communes wallonnes, ce qui représente 90% de son objectif de 600.000 foyers connectables en 2028. Ce déploiement de grande envergure représente un investissement d'un milliard d'euros.Au rayon des moins bonnes nouvelles, Unifiber n'échappe pas à la pression sur le coût des salaires et des matières premières et à la pénurie de main-d'oeuvre La co-entreprise se plaint également d'"une certaine lourdeur administrative pour des travaux de cette envergure"."Le contexte économique rend l'équation de plus en plus difficile. La Belgique est en retard par rapport aux pays voisins. Des entreprises, des indépendants perdent en compétitivité et en innovation par manque d'une infrastructure ultra rapide et stable. Nous avons créé Unifiber pour rendre connectable rapidement un maximum de foyers wallons à ce réseau du futur, le tout dans une enveloppe budgétaire fermée", explique le président du conseil d'administration d'Unifiber, Philippe Lemmens, cité dans un communiqué.Contraint de trouver des solutions "créatives" pour satisfaire le plus de communes possible et avancer au plus vite, Unifiber a conclu des accords avec des gestionnaires de réseau de distribution pour déployer la fibre en aérien. C'est le cas à Saint-Ghislain avec Ores et à Huy avec Resa.