Yin Oei quitte Cegeka et cherche à relever un nouveau défi ailleurs, a-t-on appris chez Data News. Depuis septembre 2017, elle était la country manager belge du géant IT d'Hasselt.

En septembre 2017, Yin Oei succéda à Marc De Groote au poste de country manager de Cegeka en Belgique. Avant cela, elle avait déjà travaillé cinq ans au sein de l'entreprise, notamment en tant que responsable 'business development' en Belgique, où elle se concentra sur l'exploration de nouveaux marchés, partenaires et technologies. L'année dernière, Yin Oei fut aussi l'une des nominées au titre d'ICT Woman of the Year 2018.

Yin Oei quitte donc à présent l'entreprise, a-t-on appris chez Data News. Cegeka confirme l'information et déclare qu'il n'y aura pas de successeur à Oei. "La fonction de country manager belge n'est plus à l'ordre du jour dans notre structure professionnelle rénovée et simplifiée", déclare Wendy Knaepen, brand director de Cegeka.

Depuis mai de l'année dernière, le groupe Cegeka n'est du reste plus dirigé par son fondateur, André Knaepen, mais par Stijn Bijnens. Knaepen joue toutefois encore un rôle actif dans le développement et la poursuite de l'internationalisation du groupe.