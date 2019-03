Wim Nagels est le nouveau CIO de DPD BeLux

DPD a trouvé en la personne de Wim Nagels un nouveau Chief Information Officer pour sa filiale belgo-luxembourgeoise. Jusqu'au mois dernier, Nagels était encore actif chez Ontex en tant que responsable de l'infrastructure et des opérations IT et que décideur de la stratégie 'cloud & data center'.

Précédemment, il travailla pendant 4 ans et demi chez A.Schulman en qualité d'ICT Director EMEA, puis de Global ICT Director Service & Delivery. En 2012, il fut couronné par Data News 'ICT Manager of the Year' dans la catégorie 'grandes entreprises'.

DPD est avec ses 700 véhicules en Belgique et au Luxembourg l'un des plus importants acteurs sur le marché concurrentiel des fournisseurs de colis tant à l'échelle nationale qu'internationale. Dans notre pays, l'entreprise, dont le siège se trouve à Malines, occupe plus de 450 personnes. Outre son siège malinois, DPD possède aussi des dépôts à Aalter, Flémalle et Courcelles.