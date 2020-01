Le 1er mars, Nicolas Locoge sera le nouveau directeur général du CIRB: le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise. Marc Van den Bossche devient pour sa part directeur général adjoint.

Nicolas Locoge, actuellement encore directeur général des services de support de la Chancellerie du premier ministre de Belgique, sera à partir du 1er mars le nouveau directeur général du Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise. Il succèdera ainsi à l'actuel directeur général du CIRB, Hervé Feuillien, qui renoncera officiellement à sa fonction le 1er avril au terme d'une carrière de pas moins de 30 ans.

Nicolas Locoge fut de 2014 à 2017 responsable du service de staff ICT auprès de la Chancellerie du premier ministre, après y avoir débuté en 2007 en tant qu'ingénieur. Avant cela, il fut actif pendant plus de 2 ans chez Fedict, l'actuel BOSA. Préalablement encore, il acquit plus de 6 années d'expérience en qualité d'ICT-manager de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN).

On annonce aussi l'arrivée d'un nouveau directeur général adjoint en la personne de Marc Van den Bossche, actuel Service Head de Bruxelles Prévention et Sécurité. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er février. Sa tâche principale consistera à accompagner la poursuite de la numérisation de la Région de Bruxelles-Capitale d'une manière à la fois efficiente et intelligente.

