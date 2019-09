La start-up belge d'e-bicyclettes Cowboy renforce son équipe en engageant Jeremy Le Van au poste de vp product. Le Van est le co-fondateur de Sunrise, qui fut revendue à Microsoft en 2015.

Connaissez-vous encore Jeremy Le Van? Ce Belge joua dans le passé un rôle important dans la forte extension de Foursquare et cofonda l'application de calendrier populaire Sunrise. En 2015, Le Van revendit Sunrise à Microsoft, où il travailla ensuite trois années durant en qualité de Design Director.

Le voici à présent qui rejoint la jeune entreprise d'e-bikes belge Cowboy. En tant que vp product, il y sera responsable de la poursuite du développement des logiciels. Cowboy a été fondée en 2017 par Adrien Roose, Karim Slaoui et Tanguy Goretti et a, lors d'une phase d'investissement de série A, récolté durant l'automne 2018 le montant de 10 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux comme Index Ventures, Tiger Global et Hardware Club. Aujourd'hui, Cowboy vend ses vélos électriques non seulement en Belgique, mais aussi en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. Elle envisage également de s'étendre en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.