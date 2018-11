Un nouveau directeur IT chez Mercedes-Benz BeNeLux

Daimler/Mercedez-Benz a engagé Tim Van Havenbergh pour prendre les rênes du cluster IT du BeNeLux. Le 1er décembre, il sera donc le nouveau Head of IT du cluster du BeNeLux et fera partie de l'équipe directoriale européenne de Christel Plessers. Il succédera à Jan Jutte qui, au terme d'une carrière de 33 ans passée au sein du département IT néerlandais et depuis peu aussi dans le cluster du BeNeLux, part à la retraite.

Tim Van Havenbergh (42 ans) répartira son horaire de travail entre Bruxelles et Nieuwegein près d'Utrecht aux Pays-Bas. Il vient de Continental Foods, où il était jusqu'à présent responsable de toutes les applications professionnelles du groupe. Avant cela, il fut notamment en charge de rechercher de nouveaux partenaires d'externalisation pour l'ensemble des services IT de Campbell Soup Company aux Etats-Unis. Chez Campbell Soup Company, il débuta en 2012 dans la filiale de Puurs en qualité de business process manager, pour devenir un an plus tard l'IT-manager pour la Belgique. De 2003 à 2012, il fut également IT-manager chez Menken NV.

Tim Van Havenbergh est marié, père de 3 fils et passionné de technologie et de football.