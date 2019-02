Un nouveau directeur chez Plat4mation

Stef Knaepkens peut se prévaloir d'une carrière très riche et d'une grande expérience en consultance, program management, services et sales management notamment. Il fut entre autres Vice President Sales chez BrandNewHealth et International Business Unit Manager chez SD Worx. Précédemment encore, il fut pendant quasiment trois ans Managing Partner de Kite Consultants et durant plus de neuf ans Managing Director Belux chez Quint Wellington Redwood.

"Je voulais à présent absolument travailler avec ServiceNow, parce que cette plate-forme répond très bien aux défis à relever en matière de 'servitization'", affirme Stef Knaepkens, qui a à coup sûr choisi la bonne adresse chez Plat4mation. Plat4mation fournit exclusivement des services axés sur la plate-forme ServiceNow et se distingue grâce à son expertise requise pour tous les modules. Avec App4mation, l'entreprise dispose aussi d'une 'business unit' séparée pour les applications sur mesure dans la plate-forme ServiceNow.