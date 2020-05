DronePort, le parc d'entreprises technologiques actives dans le secteur aérien avec et sans équipage situé à Saint-Trond, a recruté Kris Van den Bergh au poste de CEO.

Avec Kris Van den Bergh, Droneport accueille un manager et un entrepreneur expérimenté en navigation aérienne. Sa mission spécifique sera d'amener le campus de drones trudonnaire à un niveau international et d'en faire la référence dans le secteur des drones. Droneport - qui a ouvert ses portes en décembre 2018 - est une initiative de la Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM), de la ville de Saint-Trond, de POM-Limburg et de JK Invest et se situe sur l'ex-base aérienne militaire de Brustem (Sint-Truiden). C'est à cet endroit que collaborent des startups, entreprises en croissance, écoles et centres de la connaissance à un avenir innovant pour le secteur aérien.

Kris Van den Bergh succède à Mark Van Look, qui veut donner un nouveau tournant à sa carrière. Van den Bergh est d'origine pilote de ligne et diplômé de l'Harvard Business School. Après la faillite de la Sabena, il aboutit chez Airbus à Toulouse en tant que responsable pour la formation A380. Avec un associé, il racheta ensuite la Sabena Flight Academy, qui fut revendue en 2008.

Depuis 2010, Van den Bergh est également actif comme investisseur et coach dans quelques startups et scale-ups flamandes, parmi lesquelles des acteurs spécialisés dans les logiciels aériens et les drones. Il est encore et toujours actif comme pilote et instructeur.

