Stéphane Moreau quitte ses fonctions d'administrateur délégué du groupe Ardentia

Dans la tourmente depuis la fin de la semaine passée après des révélations concernant une série de cessions d'actifs concurrentiels de Nethys, dont Voo, Win et Elicio, Stéphane Moreau a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur délégué d'Ardentia, groupe auquel Nethys entend céder ses filiales Elicio (énergies renouvelables) et Win, spécialisée dans les télécoms à destination des entreprises, des administrations publiques et du secteur hospitalier.