Sarah Hachi-Duchêne à la tête de Colt dans notre pays

Sarah Hachi-Duchêne est le nouvelle Country Manager de Colt Belgium. Voilà ce qu'a annoncé Colt Technology Services.

Sarah Hachi-Duchêne combine la fonction de Country Manager Belgium avec celle de Regional Sales Director France et Benelux. A partir de Bruxelles, elle fera rapport à Paula Cogan, vp sales Europe chez Colt. Dans sa nouvelle fonction, elle sera responsable de la croissance dans notre pays, des relations avec la clientèle et de la direction des équipes de vente locales.

En tant que Regional Sales Director, Sarah Hachi-Duchêne aura aussi un rôle important à jouer en France et aux Pays-Bas. Colt a l'ambition affichée de devenir le numéro un dans cette zone. Il s'agit là d'une mission très claire qui lui est directement confiée.

Hachi-Duchêne possède plus de 18 années d'expérience en management dans les domaines de la vente, de la gestion opérationnelle, des stratégies 'go-to-market' et du développement d'activités. Elle n'a rejoint Colt qu'en janvier. Avant sa nomination, elle était Country Manager Belgium et Sales Director France, Belgium & Luxemburg chez AT&T, où elle fut active durant quasiment 18 ans et où elle assuma différentes fonctions de (senior) management. Elle fut aussi l'une des fondatrices de l'AT&T EMEA Women's Network. Sarah Hachi-Duchêne est titulaire d'un master en management de l'université de Guelph au Canada.