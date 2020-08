Chez Roularta, l'éditeur de Knack, Le Vif, Trends-Tendances, Flair, Libelle et Data News notamment, l'ensemble des projets numériques et travaux IT sera dorénavant regroupé en un seul et même département.

Tom Janssen (45 ans) débutera chez Roularta en tant que CIO ad intérim. Il y démarrera le nouveau département 'projecten en ontwikkeling' (P&O) (projets et développements) réunissant l'ex-Digital Hub et le département IT. L'éditeur renonce ainsi à la scission entre le développement web, le marché publicitaire, le marché des lecteurs, la production et l'impression. La nouvelle structure organisationnelle chapeautant le tout devrait permettre à Roularta de déployer des dizaines de projets numériques dans les mois à venir.

Tom Janssen prendra le relais de Stefan Seghers (Digital Hub) et de Willem Vandenameele (IT). Stefan Seghers restera pour sa part Chief Digital Officer (CDO) et se concentrera dans les prochains mois surtout sur les données et le direct marketing. Quant à Willem Vandenameele, il quittera l'entreprise où il fut pendant plus de 29 ans responsable de l'infrastructure IT. Depuis 2010, il était en qualité d'IT Director responsable aussi du développement.

Tom Janssen a acquis 22 ans d'expérience dans divers secteurs, dont ces 10 dernières années en tant qu'IT-manager ad intérim au sein d'entreprises comme LBC Tank Terminals, AS Adventure, Carglass et BESIX Infra. Il convient donc à présent d'y ajouter le secteur des médias.

