Rosanna Kurrer, cofondatrice et directrice générale de CyberWayFinder, a été élue Cyber Security Personality of the Year.

La Cyber Security Personality of the Year est une récompense que la Cyber Security Coalition belge a créée pour attirer l'attention sur une personne qui s'est tout particulièrement distinguée par ses efforts pour une meilleure cyber-résistance nationale. Parmi les 10 finalistes, le choix s'est finalement porté sur Rosanna Kurrer.

Kurrer est cofondatrice et directrice générale de CyberWayFinder. Avec le programme de développement CyberWayFinder, elle a mis au point une méthodologue permettant d'équiper plus rapidement les fonctions de cyber-défense avec les meilleurs moyens humains existants en Belgique. 'En lui attribuant ce prix, nous saluons la contribution unique et inlassable de Rosanna à l'exemple de ses équipes, mais aussi ses efforts permanents en vue de renforcer l'écosystème belge de la cyber-sécurité', insiste Jan De Blauwe, président du jury et directeur général/COO chez NVISO.

Rosanna Kurrer a suivi une formation d'ingénieur architecte et a décroché un master en architecture à l'université de Kyoto au Japon. Rosanna est aussi Master Trainer in Educational Mobile Computing certifié MIT, et ambassadrice de la semaine de programmation de l'UE. Elle est passionnée par la méthodologie du 'design thinking' et accorde une grande importance à la mentalité orientée vers la croissance, ainsi qu'à une approche basée sur l'action et la collaboration. Sa personnalité unique représente l'une des clés de la réussite du programme CyberWayFinder.

