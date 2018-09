Qui sera CIO of the Year? Votez maintenant!

Il n'est pas besoin de vous dire que le rôle du CIO est en train de changer radicalement. Comme pour illustrer cette évolution, la rédaction de Data News a choisi pour l'élection du CIO of the Year 2018 trois Chief Information Officers qui, en plus de leur tâche IT, sont aussi intimement impliqués dans la stratégie numérique de leur entreprise, par exemple en tant que Chief Digital Officer ou avec un mandat explicite dans le but de mettre en avant l'aspect 'digital'.

Voici donc les nominés Jocelyn Darbroudi, Chief Information Officer chez DKV Belgium Günther Ghijsels, Chief Information Officer & Chief Digital Officer chez Randstad Group Belgium Erwin Verstraelen, Chief Digital, Information & Innovation Officer chez Port of Antwerp

Sur www.datanews.be/cio, nous présentons plus en détail ces trois candidats. Dès aujourd'hui, il vous est possible de voter pour votre candidat favori. Le 30 septembre, nous clôturerons les votes publics. Le lauréat final sera co-désigné par notre jury professionnel et sera annoncé lors de l'événement exclusif CIO of the Year le 15 novembre. Les CIO, CDO et ICT Managers y seront les bienvenus et ce, gratuitement: inscrivez-vous sur www.datanews.be/cio.