En quête d'un nouveau défi, Peter Bal met un terme à sa carrière de 11 ans chez ZF, l'ancien Wabco.

Pendant 5 ans, Peter Bal a été vice-président et Business Leader Digital Customer Services chez ZF. Mais pendant 11 ans, il a aussi occupé le poste de CIO chez Wabco, qui a été racheté par ZF en 2020. Notons que Wabco avait à son tour repris Transics en 2014.

ZF est un fournisseur mondial de technologie de transmission et de châssis. Le rachat de Wabco lui avait permis d'ajouter les systèmes de freinage à sa gamme. Avant de travailler comme CIO chez Wabco, Peter Bal avait été désigné CIO of the Year 2015 par Data News. Il est désormais ouvert à de nouvelles opportunités.

