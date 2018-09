Patrick Steenssens (Tech Data) se voit aussi attribuer une compétence néerlandaise

Cette nouvelle fonction de Regional Managing Director Benelux remplace celles de country manager pour les Pays-Bas ou la Belgique. Ce qui est étonnant, c'est que Patrick Steenssens avait déjà eu cette même compétence Benelux de 2007 à 2011. Cela fait 16 ans déjà que Steenssens est actif chez Tech Data, initialement en qualité de directeur de la logistique, mais ensuite et surtout comme country manager. Cela lui a du reste valu à quatre reprises le titre de Channel Personality of the Year.

Patrick Steenssens est ingénieur industriel en électromécanique, puis a suivi une formation en 'general management' à l'université de Cranfield en Grande-Bretagne. Avant de rejoindre Tech Data, il travailla notamment chez Praxair en tant que Supply Chain Manager. Il y développa une chaîne d'approvisionnement pour le marché des semi-conducteurs.