Pascale Van Damme, qui dirigeait ces dix dernières années Dell Technologies en Belgique et au Luxembourg, assumera bientôt une fonction européenne au sein de la filiale VMware. C'est Arnaud Bacros qui reprendra son poste de directeur des ventes dans notre pays.

Pascale Van Damme était depuis 2010 en charge des ventes chez Dell dans notre pays et, depuis 2016, au sein de l'entreprise fusionnée Dell EMC. Depuis la fusion entre Dell et EMC, VMware appartient également à l'entreprise. A partir du mois de février 2020, Van Damme migrera vers VMware. Elle s'occupera de la stratégie, du développement et de la croissance de la filiale dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Dans un communiqué de presse, Van Damme indique qu'elle est très honorée d'effectuer ce pas: "VMware est une base importante dans l'ample stratégie de Dell Technologies et constitue le fondement numérique d'applications, de services et de solutions destinés à transformer l'industrie. La synergie entre elles offre aux entreprises l'infrastructure essentielle pour le développement de leur avenir numérique, la transformation de leur IT et la protection de leurs informations. De plus, je consoliderai ma mission consistant, conjointement avec Dell Technologies, à créer un impact durable sur l'humanité et la planète." Elle n'a pas détaillé plus avant l'impact en question.

En 2014, Pascale Van Damme avait été élue ICT Woman of the Year par Data News pour ses efforts en matière de coaching de jeunes femmes et d'accompagnement dans leur carrière.