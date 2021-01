Jacques Platieau, l'ex-general manager d'IBM Belux, a été recruté par NRB pour élaborer la stratégie commerciale et l'organisation de l'entreprise pour les cinq années à venir.

La nouvelle année est synonyme de nouvel emploi pour Jacques Platieau (61 ans) qui dirigea IBM Belux plus de dix années durant. Depuis le 1er janvier, il fait en effet partie du comité de direction du groupe NRB. Conjointement avec Marc De Groote, il sera chargé de (re)penser la stratégie commerciale et l'organisation, afin de donner forme et de réaliser le plan d'exploitation stratégique de l'entreprise pour les cinq prochaines années.

De plus, Melchior Wathelet (43 ans) va aussi rejoindre le comité de direction en tant que représentant des filiales du groupe. Wathelet est depuis 2015 déjà CEO de Zorgi. Il s'agit là de la filiale du groupe NRB ciblant le secteur des soins et née de la fusion entre Xperthis et Infohos. Melchior Wathelet examinera la possibilité de générer des synergies de groupe et combinera ce rôle avec sa fonction de CEO.

"Jacques Platieau et Melchior Wathelet vont nous renforcer dans l'optique des défis stratégiques qui nous attendent", déclare Pascal Laffineur, Chief Executive Officer du groupe NRB, dans un communiqué de presse. "En 2021, le groupe NRB enregistrera un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros avec plus de 3.200 collaborateurs. Pour permettre cette croissance accélérée, un focus spécifique était nécessaire au sein du comité de direction", explique Laffineur.

