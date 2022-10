Etes-vous en quête d'un (nouveau) job dans l'IT? Dans ce cas, rendez-vous à coup sûr le 6 octobre à 'A Taste for IT'. Et qui sait, vous serez peut-être récompensé en sus par un repas pour deux dans un restaurant deux étoiles, histoire de fêter comme il se doit votre nouvel emploi.

Le 6 octobre, Data News organisera son tout nouvel événement 'A Taste for IT': le seul salon belge de l'emploi pour les profils IT et numériques. Entre 15H30' et 18H30', nos exposants se feront un plaisir de vous accueillir pour faire connaissance et vous expliquer quels emplois ils peuvent vous proposer. 'A Taste for IT' aura lieu dans l'espace aussi inspirant que savoureux de Gare Maritime Food Market à Bruxelles: aisément accessible en transport en commun et offrant un vaste parking à proximité immédiate.

Il s'agit là pour vous d'une opportunité idéale pour faire connaissance avec des employeurs IT, tout en développant votre réseau personnel. Et qui sait, vous ne repartirez pas seulement avec un nouvel emploi, mais peut-être aussi avec un chèque-cadeau pour un repas all-in pour deux dans le restaurant deux étoiles Pastorale du chef Bart De Pooter. La plus belle des manières de fêter dignement un nouveau défi!

Une visite à 'A Taste for IT' est évidemment gratuite, mais il convient de vous inscrire. C'est possible via https://www.atasteforit.be, où vous trouverez aussi toutes les autres informations pratiques à propos de l'événement. La rédaction et les entreprises participantes sont impatientes de vous rencontrer le 6 octobre prochain.

Inscrivez-vous gratuitement sur https://www.atasteforit.be © DN

Le 6 octobre, Data News organisera son tout nouvel événement 'A Taste for IT': le seul salon belge de l'emploi pour les profils IT et numériques. Entre 15H30' et 18H30', nos exposants se feront un plaisir de vous accueillir pour faire connaissance et vous expliquer quels emplois ils peuvent vous proposer. 'A Taste for IT' aura lieu dans l'espace aussi inspirant que savoureux de Gare Maritime Food Market à Bruxelles: aisément accessible en transport en commun et offrant un vaste parking à proximité immédiate.Il s'agit là pour vous d'une opportunité idéale pour faire connaissance avec des employeurs IT, tout en développant votre réseau personnel. Et qui sait, vous ne repartirez pas seulement avec un nouvel emploi, mais peut-être aussi avec un chèque-cadeau pour un repas all-in pour deux dans le restaurant deux étoiles Pastorale du chef Bart De Pooter. La plus belle des manières de fêter dignement un nouveau défi!Une visite à 'A Taste for IT' est évidemment gratuite, mais il convient de vous inscrire. C'est possible via https://www.atasteforit.be, où vous trouverez aussi toutes les autres informations pratiques à propos de l'événement. La rédaction et les entreprises participantes sont impatientes de vous rencontrer le 6 octobre prochain.