NGData 'vire' son fondateur

Il y a un an environ, nous vous informions que NGData avait recueilli 16 millions d'euros dans le cadre d'une phase d'investissement de série C en vue d'une expansion internationale. Comme cette dernière ne se déroule pas comme prévu et que les résultats sont à tout le moins décevants, le CEO et fondateur de l'entreprise, Luc Burgelman, a été débarqué. Le conseil d'administration avait précédemment déjà décidé d'effectuer un changement directorial. Suite à cela, pas mal d'autres dirigeants ont quitté NGData.

La gestion quotidienne est à présent temporairement assumée par Jurgen Ingels, cofondateur de NGData. Entre-temps, celle-ci recherche activement un nouveau CEO. Par voie d'un communiqué de presse, NGData souhaite néanmoins remercier Luc Burgelman pour sa longue contribution en vue de faire de l'entreprise un partenaire fidèle pour ses nombreux clients et utilisateurs.

Dans le même communiqué, le conseil d'administration de NGData insiste sur le fait que l'entreprise est financièrement saine et qu'elle peut compter sur une clientèle stable et sur un cash-flow récurrent. Ces clients se retrouvent principalement parmi les banques et les entreprises de médias. Dans notre pays, Telenet et Belfius notamment sont clientes de NGData.