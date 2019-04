Mieke De Ketelaere quitte SAS pour relever un nouveau défi au sein de l'imec. A partir du 16 mai, elle y deviendra en effet Program Director Artificial Intelligence.

Après avoir été active pendant quasiment 8 ans chez SAS, Mieke De Ketelaere rejoint à présent l'imec. L'ex-Director Customer Intelligence West-Europe et depuis l'année dernière aussi Ethical AI Evangelist chez SAS, Mieke De Ketelaere aura chez imec la tâche de centraliser la connaissance et les opérations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le 16 mai, elle prendra officiellement en charge sa fonction de Program Director Artificial Intelligence et fera rapport à Rudy Lauwereins.

"L'objectif est de mettre vraiment en évidence l'AI chez imec, d'y créer une communauté et d'entretenir aussi les relations avec le monde politique", explique Mieke De Ketelaere, qui fait partie également du groupe d'experts AI fédéral. "Mais en outre, l'une des mes autres missions sera de co-déterminer avec quels partenaires technologiques l'imec doit s'associer", ajoute De Ketelaere. L'année dernière, Mieke De Ketelaere avait aussi été nominée par Data News au titre d'ICT Woman of the Year.