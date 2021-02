Marc Senterre devient Vice President Global IT de la multinationale belge Lhoist. Il vient de Prayon, dont il fut le CIO durant plus de cinq ans.

Lhoist a été fondée en Belgique en 1889 et a toujours conservé ses racines wallonnes. Le groupe fournit des produits à base de minéraux, de chaux et de dolomie qu'il extrait et traite lui-même. Lhoist Belgium, qui dispose de filiales à Hermalle, Marche-les-Dames, On-Jemelle et Merlemont, occupe quelque 765 personnes. Au niveau mondial - le groupe est présent dans 25 pays en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine -, on dénombre plus de 6.700 employés et ouvriers.

Depuis le début de ce mois, Marc Senterre en est devenu le Vice President Global IT. Senterre peut s'enorgueillir de plus de 10 ans de leadership au niveau C en IT, allant de pair avec une focalisation tant locale que globale. Ces 5 dernières années et 7 mois, il fut directeur ICT chez Prayon, leader mondial en dérivés phosphatés. En 2017, il fut du reste récompensé du titre d'ICT Project of the Year par Data News avec le projet P15 Insight consacré à la transformation numérique de l'entreprise.

