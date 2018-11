Marc Camus est le nouveau CIO de BNP Paribas Fortis

Le nouveau CIO de BNP Paribas Fortis s'appelle donc Marc Camus et est pour l'instant Global Head of CIB ITO Payments & Cash Management chez BNP Paribas Group. Il fera aussi partie du comité exécutif qui, outre les 6 membres du comité directorial, se compose des chefs de département du métier et des services de support.

Ces prochaines semaines, Marc Camus reprendra progressivement ses nouvelles tâches, précédemment assumées par l'ex-CIO Sonja Noben, et fera rapport au COO Filip Dierckx. L'objectif est que Camus poursuive la stratégie IT actuelle, ainsi que la méthodologie 'agile'.

Marc Camus (52 ans) est actif depuis 1996 au sein de la banque et y a occupé différentes fonctions. De 2007 à 2009, il fut Head of Global Markets Operations, pour ensuite être nommé Head of CIB IT & Operations Belgium. Trois années plus tard, il assuma la responsabilité européenne des CIB IT & Operations, à l'exception de BNP France, il est vrai. Depuis octobre 2014, Marc Camus est Head of CIB ITO Payments & Cash Management chez BNP Paribas.