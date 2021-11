Kristof Caekebeke a été nommé CIO de TUI. Il y remplace Filip Michiels, mais la fonction se présentera quelque peu différemment.

Kristof Caekebeke a été engagé par l'ex-CIO, Filip Michiels, pour effectuer le passage d'Ikea - où Caekebeke venait d'entamer une nouvelle aventure - vers TUI et aider à coréaliser la transformation numérique, initialement en qualité de Director Software Delivery. Filip Michiels avait annoncé début février qu'il renonçait à son poste de CIO chez TUI pour assumer celui de COO chez le fournisseur de services IT Computerland, qui fait partie de NRB.

Or voici que Kristof Caekebeke vient d'être nommé à la fonction de Director of Technology chez TUI, où il est CIO depuis le mois dernier. "Je remplace en effet Filip Michiels, mais actuellement, je suis également responsable des domaines Product et Customer au sein du groupe TUI. Au sein de Product, nous fabriquons des produits sur base des composants que les 'sourcing services' nous proposent. Et dans le domaine Customer, je suis en charge du CRM, de la 'customer experience' et aussi du suivi des plaintes", explique Caekebeke à Data News.

Caekebeke dispose par ailleurs de pas mal d'expérience dans le secteur des voyages. Précédemment, il travailla en effet pendant 16 ans chez Thomas Cook, dont les 6 dernières années en tant que Head of Omnichannel. Dans cette fonction, il était responsable de tous les points de contact entre Thomas Cook et la clientèle. "C'était une fonction s'appliquant à l'ensemble du groupe, et mon équipe était répartie dans toute l'Europe, voire en dehors. Je travaillais à l'époque à mi-temps à Londres. Assez bizarrement, je dirige à présent de nouveau une équipe similaire répartie dans les mêmes pays que celle de Thomas Cook."

Le principal défi à relever par le nouveau CIO, c'est que TUI est une entreprise en cours de transformation, qui se convertit d'organisation plus locale en une organisation globale et ce, en combinaison avec une période difficile que traverse l'entreprise et, par extension, le secteur des voyages.

Kristof Caekebeke © DN

