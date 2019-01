Kris Verheye rejoint Infradata. © .

Depuis juin 2017, Kris Verheye était Country Sales Director de la division BeLux d'Econocom. Chez Infradata, il sera Commercial Director. "Un défi que je devais absolument relever et pour lequel je ressentais énormément d'envie", explique Verheye à Data News. "Infradata a récemment accueilli un nouvel investisseur ('private equity') aux grandes ambitions. L'objectif d'Infradata est de devenir d'ici 2025 le plus important acteur européen en 'Cloud & Cybersecurity' au moyen d'une stratégie d'acquisitions agressive et d'une croissance organique accélérée. Je suis ravi de pouvoir y apporter ma contribution", affirme Kris Verheye.

Avant de travailler chez Econocom, Verheye fut chez Huawei responsable des activités professionnelles belges et ce, à partir de 2015. Précédemment encore, il fut une année durant COO de Fujitsu Benelux. Il fut aussi actif pendant quatorze années chez Belgacom (aujourd'hui Proximus), où il dirigea notamment Telindus Nederland et a été vice-président Enterprise Business Unit Corporate Division.

Infradata est active en Belgique depuis 2009 et fête donc son dixième anniversaire cette année. Le groupe est présent dans 7 pays avec quelque 200 ingénieurs. Ses références de premier plan surtout dans la cyber-sécurité, le 'cloud networking' et les services gérés sont notamment AXA, Accor Hotels, Airbus, BBC, Booking.com, ArcelorMittal et Bayer.