A partir du 1er février, Koen Van Beneden sera le nouveau managing director de la filiale HP BeLux. Il prendra ainsi la suite de Dirk Slachmuylder, qui quittera l'entreprise et mettra ainsi un point final à 30 ans de carrière ICT.

"Après avoir été actif pendant plus de 30 ans dans le secteur ICT, j'ai pris la décision que c'était le bon moment de quitter cette scène", écrit Dirk Slachmuylder dans un communiqué posté sur son blog. Il ne fournit aucun détail précis sur ses perspectives d'avenir, même s'il indique sur son blog qu'il se verrait bien assumer un rôle de coach en management et en leadership authentique et relever un nouveau défi où il trouvera chaque jour de quoi assouvir sa passion.

Dirk Slachmuylder. © HP

Dirk Slachmuylder était depuis août 2015 managing director de HP BeLux. Avant cela, il fut pendant quatre ans country director Belux du 'printing & personal systems group' chez HP. En 2011, il avait quitté sa fonction de director corporate market chez Proximus pour tenter l'aventure chez HP.

C'est donc à présent Koen Van Beneden qui, chez HP, succèdera à Dirk Slachmuylder. Koen en est à sa douzième année chez HP et occupe depuis août 2015 le rôle de general manager for personal systems BeLux. Avant cela, il avait déjà assumé plusieurs fonctions de direction au sein de HP. Avant de rejoindre HP, il avait été responsable du marketing axé sur Umicore Solar Team.

