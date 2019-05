Jurgen Janssens occupera la fonction de Director du distributeur ICT Copaco Belgium. Il succédera à Luc Schulze, qui quitte l'entreprise.

Jurgen peut s'enorgueillir d'une longue expérience en matière de 'senior management' et ce, tant au niveau vente que marketing chez Canon, HP et Dell EMC notamment. Depuis 2016, Jurgen était actif comme consultant chez Niko Group, où il assumait la direction générale de la vente tant au niveau national qu'international. Mais à partir du 13 mai, il aura pour mission d'étendre les activités de Copaco dans notre pays. Dans cette fonction, il fera rapport au CEO Iwan Kuijpers.

Copaco est l'un des principaux distributeurs au Benelux et en France de hardware, software, réseaux, services, technologies mobiles et électronique à la consommation. Copaco Belgium a enregistré en 2017 - le dernier bilan disponible - un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros et occupait 61 personnes.