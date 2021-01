Jan Vercammen a été nommé CEO de l'entreprise IT anversoise Rombit. Il succède à John Baekelmans, qui rejoint pour sa part Flanders Investment and Trade.

Ces 14 dernières années, Vercammen était actif en tant que CEO chez Egemin et chez Dematic entre autres. Il est donc logique qu'il occupe à présent la même fonction au sein d'une entreprise IT anversoise fortement active dans les ports et l'industrie. Le fondateur de Rombit, Jorik Rombouts, déclare à ce propos: "Durant sa carrière, Jan a acquis une énorme expertise dans les services, l'automatisation et l'IoT et ce, dans le port d'Anvers, mais aussi largement en dehors. De plus, il dispose d'une solide expérience en matière de croissance et de gestion d'exploitation financière et générale."

Jan Vercammen succède donc à John Baekelmans, qui quitte Rombit pour relever un nouveau défi chez Flanders Investment and Trade (FIT). Il sera opérationnel à New York en qualité de 'Technology Attaché Americas' de FIT. "C'est un poste qui est libre une fois tous les 7 à 10 ans seulement. Voilà pourquoi je prends congé de Rombit nettement plus tôt que prévu et la peine au coeur", affirme Baekelmans, qui avait reçu en 2020 encore le Data News Award 'IoT Innovator of the Year': en quelque sorte une reconnaissance pour le bracelet de sécurité Romware.

Ces 14 dernières années, Vercammen était actif en tant que CEO chez Egemin et chez Dematic entre autres. Il est donc logique qu'il occupe à présent la même fonction au sein d'une entreprise IT anversoise fortement active dans les ports et l'industrie. Le fondateur de Rombit, Jorik Rombouts, déclare à ce propos: "Durant sa carrière, Jan a acquis une énorme expertise dans les services, l'automatisation et l'IoT et ce, dans le port d'Anvers, mais aussi largement en dehors. De plus, il dispose d'une solide expérience en matière de croissance et de gestion d'exploitation financière et générale."Jan Vercammen succède donc à John Baekelmans, qui quitte Rombit pour relever un nouveau défi chez Flanders Investment and Trade (FIT). Il sera opérationnel à New York en qualité de 'Technology Attaché Americas' de FIT. "C'est un poste qui est libre une fois tous les 7 à 10 ans seulement. Voilà pourquoi je prends congé de Rombit nettement plus tôt que prévu et la peine au coeur", affirme Baekelmans, qui avait reçu en 2020 encore le Data News Award 'IoT Innovator of the Year': en quelque sorte une reconnaissance pour le bracelet de sécurité Romware.