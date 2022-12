Après avoir assumé pendant 14 ans la fonction de président, Jan De Schepper prendra congé d'ADM en mars 2023. Jan De Schepper aura en fait été actif 22 années durant au sein de l'association réseautique.

Jan De Schepper a annoncé aujourd'hui même au conseil d'administration de l'association réseautique ADM qu'il renonçait à son mandat de président, un poste qu'il exerçait depuis 2008. Il avait succédé à l'époque à Christian Leysen et Ludo Wijckmans notamment. Depuis lors, il n'eut de cesse de faire évoluer ADM. Initialement pour informer clairement les entreprises sur ce à quoi servent les départements IT. Ultérieurement pour faire collaborer plus étroitement le métier et l'IT. Et à présent que la transformation numérique s'introduit dans chaque entreprise, ADM se focalise sur l'ensemble de celle-ci.

'Se connecter est plus que jamais une nécessité: tant au sein de l'entreprise qu'en dehors', affirme De Schepper, lui-même un adepte convaincu des réseaux du fait de leur puissance et de la valeur qu'ils offrent. Ces dernières années, il développa également un cercle de jeunes chez ADM. 'Je revois toutes ces années avec un sentiment à la fois de reconnaissance et de fierté. ADM sera toujours un précurseur. Mon successeur est promis à un avenir très passionnant. Il est à présent temps pour moi de me concentrer davantage sur plusieurs autres activités', déclare Jan De Schepper.

Jan De Schepper fut top-manager chez Telindus, Proximus et coach des jeunes au KV Mechelen, ce qui lui permit de sentir très vite une pollinisation croisée entres les secteurs du sport et des affaires. Cela lui inspira la rédaction de livres et tenue de conférences en matière de leadership et de la corrélation avec le (top)sport. Il est aussi co-organisateur du CEO Summit annuel. En outre, il est partner chez BDO et assume plusieurs mandats dans des conseils d'administration. En sa qualité de président d'ADM, il était également régulièrement membre du jury dans le cadre du CIO of the Year, de l'ICT/Digital Project of the Year et des Data News Awards for Excellence.

'Nous voulons remercier Jan pour tout le travail accompli et toutes les idées partagées avec nous', signale Ingrid Hoffman, General Manager d'ADM. Un nouveau président sera désigné en mars 2023 lors d'un conseil d'administration.

