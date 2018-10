Il n'y a que le CEO qui gagne plus que le CIO

Le salaire mensuel moyen des 'managers dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication (ICT)'- à savoir les CIO et les IT-managers - est de 7.160 euros bruts. Le score de cette catégorie professionnelle est ainsi supérieur de pas moins de 105 pour cent à la moyenne nationale. Sur base de ces chiffres, la profession de Chief Information Officer est, à une exception près, la mieux rétribuée dans notre pays. Il n'y a que les 'Directeurs de grandes sociétés' - les CEO donc - qui font encore mieux avec un salaire mensuel brut moyen de 9.578 euros. Ces chiffres proviennent d'une enquête sur les salaires de 2016 effectuée auprès de quasiment 95.000 travailleurs et qui vient d'être publiée par Statbel, l'office belge de statistique.

Le salaire mensuel brut moyen d'un travailleur à temps plein est de 3.489 euros. Il s'agit là cependant d'une image déformée de la répartition salariale réelle, puisque 64 pour cent des travailleurs reçoivent un salaire inférieur à ce montant. Mais la moyenne est sensiblement tirée vers le haut par un petit groupe de personnes gagnant très confortablement leur vie: dix pour cent des actifs touchent un salaire supérieur à 5.381 euros.

Si l'on considère les secteurs, c'est celui de la pétrochimie qui rétribue en général le mieux ses travailleurs dans notre économie. Il est suivi par les fournisseurs de services, un secteur qui est aussi décrit de la manière suivante: 'Conception et programmation de logiciels pour ordinateurs et d'activités de consultance informatique', et qui obtient donc un score élevé dans ce classement. Les travailleurs qui font partie de ce secteur, peuvent compter sur un salaire mensuel brut moyen de 4.531 euros.

Les chiffres de Statbel ne sont guère étonnants et correspondent à ceux mis en évidence par l'enquête annuelle sur les salaires de Data News. Depuis quelques années déjà, cette enquête montre que l'informaticien moyen est vraiment choyé et ce, tant au niveau du salaire mensuel brut qu'à celui des avantages extra-légaux.