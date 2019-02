Hugues De Pra se voit attribuer une nouvelle fonction chez Cisco

Hugues De Pra travaille depuis 1999 déjà chez Cisco. Il y a débuté en tant que system engineer après avoir accompli des études d'ingénieur civil à l'université de Liège. Ces deux dernières décennies, il assuma divers rôles dans la vente et le management. En 2010, il prit la direction des activités de centres de données de Cisco en Belgique et au Luxembourg.

Lancement de projets innovants

Dans sa nouvelle fonction de CTTO, De Pra s'occupera d'innovations technologiques. Il remplira cette fonction non seulement en interne, mais aussi en accompagnant des trajets innovants chez des partenaires et des clients de Cisco. Il entend recourir dans ce but à des hackathons. Cisco Belux a déjà formé dix coaches destinés à diriger des hackathons avec des clients. Le programme débutera en mars.

"Nous remarquons que de très nombreuses entreprises lancent des projets d'innovation en parallèle de leurs activités. De ce fait, ces innovations se détachent totalement du coeur de métier et des technologies de ces sociétés. A titre d'illustration : une nouvelle unité d'exploitation lance une appli, mais ne peut pas imputer de revenus dans le système ERP, parce qu'il parle un autre langage. Cette approche est un frein à une innovation intelligente et rapide. Si une entreprise entend introduire rapidement une technologie, elle doit veiller à augmenter l'intelligence de ces anciens systèmes. Chez Cisco, nous avons séparé la couche "intelligence" de l'infrastructure afin de pouvoir intégrer, automatiser et innover plus rapidement. Cisco est devenu un éditeur de logiciels", constate Hugues De Pra.