Après le départ de Jeroen Van Godtsenhoven de chez SAS, le spécialiste en analytique effectue quelques changements au niveau de sa direction. Heere Blokhuis devient ainsi managing director de SAS BeNeLux, alors qu'Ilse Himpe occupera la fonction de 'country lead' pour la Belgique et le Luxembourg.

Depuis le 1er janvier 2019, les départements de vente de SAS en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg sont hébergés au sein d'une structure organisationnelle unique. Jeroen Van Godtsenhoven avait à l'époque pris les rênes de cette organisation, avant de mettre fin à sa carrière début de ce mois, après avoir été actif onze années durant chez l'éditeur de logiciels SAS, dont plus de quatre au poste de managing director pour la Belgique et le Luxembourg. Depuis cette année, les activités néerlandaises s'étaient également venues s'ajouter. Van Godtsenhoven rejoint l'éditeur américain de logiciels AI C3.ai, où il sera vice-président pour la zone Benelux et Nordics.

Entre-temps, ce départ provoque des remous chez SAS. A partir du 1er décembre, Heere Blokhuis deviendra managing director de SAS BeNeLux. Cela faisait un an déjà qu'il était 'country lead' pour les Pays-Bas. Tout spécialement pour la région BeLux, Blokhuis aura une assistance en la personne d'Ilse Himpe, qui est nommée 'country lead' BeLux. Ilse Himpe ne travaille que depuis le début de cette année pour SAS en qualité de 'sales director public sector'. Mais elle a accumulé pas mal d'expérience chez Hewlett Packard Enterprise, où elle occupa pendant plus de 19 ans diverses fonctions dans la vente et le marketing. Elle y fut directrice des ventes les dernières années.