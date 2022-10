Geert Rottier, l'ex-directeur du segment 'enterprise' de Proximus, quitte l'entreprise. 'La boucle est ainsi bouclée', déclare-t-il.

Après avoir passé 15 ans chez HP, Geert Rottier est arrivé en 2015 chez Proximus avec comme objectif de diriger et de transformer le département Enterprise Sales. 'Et la boucle est à présent bouclée. Au cours de quasiment 8 années, de nombreuses mesures de transformation ont été prises, et le moment est donc venu de transmettre tout cela au leadership-team d'Anne-Sophie Lotgering', explique Geert Rottier. Fabrice De Windt reprendra temporairement sa fonction, le temps de trouver un successeur à Rottier.

Sous Rottier, les clients furent notamment resegmentés en SMB, Enterprise et Outsourcing et pour chacun de ces segments, une stratégie 'go to market' adaptée fut élaborée, en ce compris une place de premier plan réservée au canal de vente indirect qui compte actuellement 10.000 clients supplémentaires. La rapide implémentation SalesForce pour plus de 1.000 collaborateurs est également à mettre à l'actif de Rottier.

Rottier se dit fier de ses années passées dans l'entreprise, des collaborations et des résultats obtenus. 'Mais le temps est à présent venu de faire autre chose', affirme Rottier, qui va prendre un peu de recul pour réfléchir à son prochain objectif. 'Je vais m'octroyer une pause, passer plus de temps avec les gens que j'aime et recharger mes batteries pour être paré pour de nouvelles aventures', conclut Geert Rottier.

