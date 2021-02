Le fournisseur belge de services IT Computerland, qui fait partie depuis l'année dernière du Groupe NRB, a engagé Filip Michiels au poste de Chief Operating Officer (COO).

Filip Michiels (50 ans) est actif depuis le début de ce mois chez Computerland. Il vient de TUI, où il assuma pendant sept ans la fonction de CIO (Chief Information Officer). Avant cela, il travailla chez Gateway, Lanxess, HDP-Arista et Estée Lauder. En 2019, Filip Michiels fut désigné CIO of the Year par Data News. Il décrocha un diplôme de master en sciences informatiques à l'université de Gand, puis fit des études d'économie d'entreprise à l'université d'Anvers, et d'IT-management à la Vlerick Business School.

Groupe NRB

Pour Filip Michiels, ce passage à Computerland représente une opportunité d'exploiter chez les clients finaux ses plus de vingt-cinq années d'expérience accumulée au départ d'un fournisseur de services IT. En outre, il pourra mettre son sens de l'entreprenariat et son expérience des grandes firmes tant nationales qu'internationales au service de la croissance de Computerland au sein du Groupe NRB.

Computerland possède des filiales à Alleur (Liège), Gosselies (Charleroi) et au Grand Duché de Luxembourg. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros et occupe 250 personnes. Computerland fait partie depuis mai 2020 du grand Groupe NRB, qui dispose aujourd'hui de plus de 3.200 collaborateurs et enregistrera en 2021, selon toute attente, un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros.

