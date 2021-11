Le fournisseur de services financiers Euroclear a nommé Michal Paprocki au poste de nouveau Chief Information Officer du groupe.

Michal Paprocki était déjà co-CIO ad intérim conjointement avec Marc De Rycke. Ces trois dernières années, Paprocki occupa la fonction de Chief Technology Officer au sein du groupe. Paprocki opèrera à partir de Bruxelles et rapportera directement au CEO Lieve Mostrey. Il rejoindra le comité de direction au 1er janvier.

Avant d'arriver chez Euroclear en 2018, Paprocki fut CEO chez ING Tech Poland, où il géra le concentrateur technologique IT d'ING et fut responsable de l'ensemble de l'IT. En Pologne, il a du reste décroché aussi un post-graduat MBA à la Warsaw University of Technology.

Le frais émoulu CIO poursuivra surtout la voie empruntée quant à la transformation IT du groupe. En fera aussi partie le recours à une nouvelle technologie destinée à rendre Euroclear nettement plus flexible. 'Ces trois dernières années en tant que CTO, le travail ne manquait pas, mais il était aussi très enrichissant, car nous devenons de plus en plus une entreprise pilotée par la technologie. C'est précisément pourquoi je suis très honoré de pouvoir exercer le rôle de Group CIO', a indiqué Paprocki dans un message personnel sur LinkedIn.

Michal Paprocki était déjà co-CIO ad intérim conjointement avec Marc De Rycke. Ces trois dernières années, Paprocki occupa la fonction de Chief Technology Officer au sein du groupe. Paprocki opèrera à partir de Bruxelles et rapportera directement au CEO Lieve Mostrey. Il rejoindra le comité de direction au 1er janvier.Avant d'arriver chez Euroclear en 2018, Paprocki fut CEO chez ING Tech Poland, où il géra le concentrateur technologique IT d'ING et fut responsable de l'ensemble de l'IT. En Pologne, il a du reste décroché aussi un post-graduat MBA à la Warsaw University of Technology.Le frais émoulu CIO poursuivra surtout la voie empruntée quant à la transformation IT du groupe. En fera aussi partie le recours à une nouvelle technologie destinée à rendre Euroclear nettement plus flexible. 'Ces trois dernières années en tant que CTO, le travail ne manquait pas, mais il était aussi très enrichissant, car nous devenons de plus en plus une entreprise pilotée par la technologie. C'est précisément pourquoi je suis très honoré de pouvoir exercer le rôle de Group CIO', a indiqué Paprocki dans un message personnel sur LinkedIn.